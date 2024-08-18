У РФ "все йде за планом": росіяни видають обронний "довгобуд" за новітнє озброєння

У Росії анонсували старт серійного виробництва чергового озброєння, яке "не має аналогів у світі". Цього разу йдеться про важкий ударний БПЛА С-70 "Охотник", розробка якого почалась ще у 2012 році.

Про це пише Defence Express.

За словами першого заступника директора російської держкорпорації "Ростех" Володимира Артякова, виробництво та постачання важких ударних безпілотників С-70 "Охотник" для потреб російської армії почнеться у межах термінів, визначених міністерством оборони РФ.

"Ми тут, загалом, новатори", – наголосив Артяков.

Ростеховець похвалився, що "Охотник" нібито вже пройшов усі необхідні тести та випробування і взагалі являє собою "новий напрямок у розвитку авіаційної робототехніки".

Defence Express зазначає, що насправді БПЛА С-70 "Охотник" – "це типовий довгобуд", яким понад 12 років обіцяють озброїти російську армію.

Компанія "Сухой" почала розробку безпілотника у 2012 році. Через сім років, у 2019 році, розробники звітували про перший 20-хвилинний політ "Охотника". Ще через два роки було замовлено три дослідні зразки дрона, випробування яких мали відбутись у 2022-2023 роках.

Попри всі заяви, що розробка важкого безпілотника "йде за планом", у квітні минулого року росіяни втретє скасували старт серійного виробництва "Охотника" і перенесли його на 2025 рік. Але нещодавно росЗМІ поширили заяву віцегубернатора Новосибирської області Сєргєя Сємка, який стверджував, що "Охотник" запустять у серію вже цього року. На якій стадій насправді перебуває розробка БПЛА С-70, наразі можна тільки здогадуватись.

Нагадаємо, РФ розробляє нове озброєння. Ідея, яку росіяни "запозичили" у високотехнологічних країн, полягає в тому, щоб використовувати універсальні пускові установки для запуску ракет різних типів.

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