У Росії 26-річну українку засудили за прізвище Навальна - росЗМІ

Російський суд незаконно засудив українку Ірину Навальну до 8 років колонії начебто у справі про підготовку теракту в Маріуполі.

Про це пише видання "Медіазона" із посиланням на адвоката дівчини.

Зазначається, що виніс вирок військовий суд у Ростові-на-Дону. 26-річну уродженку Маріуполя звинувачують у тому, що вона начебто планувала організувати вибух біля будівлі адміністрації в окупованому Маріуполі 27 вересня 2022 року, коли в місті відбувався фейковий "референдум" про входження до Росії.

Навальна розповіла, що 27 вересня її зупинила поліція, коли вона їхала на велосипеді до моря. Їх зацікавило прізвище дівчини та запитали, чи не є вона родичкою Олексія Навального. Після перевірки документів її в кайданках відвезли у відділення, де почали катувати. Також вона заявила про погрози її родичам.

"Я говорила, що не скоювала жодних злочинів. Мене посадили на стілець і стали бити по голові, по ногах, били в стегно електрошокером. Обіцяли, що просто так мене вже не відпустять, але якщо я в усьому зізнаюся, то швидше потраплю на обмін з Україною і поїду до мами. Мені говорили, що знають, де живе моя мама, де живе моя бабуся. У підсумку я погодилася обмовити себе, щоб зберегти своє життя і життя своїх близьких", - сказала вона.

Видання додає, що після окупації Маріуполя, у травні 2022 року, Ірина Навальна разом із матір'ю Олександрою Скачко евакуювалася до України. За словами матері дівчини, співробітники ФСБ під час фільтрації знущалися з неї через прізвище. У серпні Навальна повернулася в окуповане місто до бабусі, яка залишилася там. Через місяць її затримали.

Бабуся Навальної говорила, що їй не дозволяли провідувати онуку в СІЗО Донецька. За словами бабусі, від дівчини їй передали тільки одну записку, де Ірина говорила, що любить рідних. В Україні Навальній, за словами її матері, присвоїли статус військовополоненої.

Нагадаємо, РФ звільнила від кримінальної відповідальності тих, хто пішов воювати до України.

Це нестерпно! Історії азовців, незаконно засуджених у РФ! Скільки ще чекати?

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