У Росії кинули за ґрати директора академії, яка розробляє ракети

Директора академії, яка розробляє російську військову техніку, звинувачують у розкраданні в особливо великих розмірах, проте подробиць справи не розголошують.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Директора Російської академії ракетних та артилерійських наук Андрія Грудзинського суд у Москві відправив під арешт до 22 серпня. Його підозрюють у шахрайстві в особливо великих масштабах.

"Керівника наукового центру високих технологій створення озброєння, військової та спеціальної техніки підозрюють за двома епізодами шахрайства в особливо великих розмірах", - повідомляють пропагандисти.

Нагадаємо, випущені вночі проти 7 липня з Бєлгорода російські ракети розвернулися та вибухнули у небі. Це відео опублікували в одному з телеграм-каналів. На ньому видно, як кілька ракет, випущених по Харківщині, роблять дивні кульбіти в повітрі та вибухають. Згодом після падіння однієї з таких у російському Бєлгороді розпочалась пожежа. Це уже не перші російські ракети, які через несправність "відмовляються" атакувати Україну.

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