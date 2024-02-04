У Росії пожалілися на проблеми зі зв'язком після атаки безпілотників

Під ударом опинилися російські інфраструктурні об'єкти зв'язку.
У Росії заявили про атаку "безпілотників України" на селище Тьоткіно, що у Курській області. Внаслідок атаки виникли проблеми зі зв'язком.
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
"У селищі Тьоткіне Глушківського району внаслідок атаки БПЛА з боку України пошкодження зазнали інфраструктурних об'єктів зв'язку. Як тільки це буде безпечно, аварійні бригади розпочнуть їх відновлення", - написав він.
Цікаво, що ні російські телеграм-канали, ні кремлівські ЗМІ більше нічого не публікували про атаку.
Українська сторона не прокоментувала звинувачення Росії.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Бєлгородщину атакував "безпілотник літакового типу".
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