В России пожаловались на проблемы со связью после атаки беспилотников

В России заявили об атаке "беспилотников Украины" на поселок Теткино в Курской области. В результате атаки возникли проблемы со связью.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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"В поселке Теткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады начнут их восстановление", — написал он.

Интересно, что ни российские телеграммы-каналы, ни кремлевские СМИ больше ничего не публиковали об атаке.

Украинская сторона не прокомментировала обвинение России.

Напомним, ранее сообщалось, что Белгородщину атаковал "беспилотник самолетного типа".

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