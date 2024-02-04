В России пожаловались на проблемы со связью после атаки беспилотников

Под ударом оказались российские инфраструктурные объекты связи.
В России заявили об атаке "беспилотников Украины" на поселок Теткино в Курской области. В результате атаки возникли проблемы со связью.
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"В поселке Теткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады начнут их восстановление", — написал он.
Интересно, что ни российские телеграммы-каналы, ни кремлевские СМИ больше ничего не публиковали об атаке.
Украинская сторона не прокомментировала обвинение России.
Напомним, ранее сообщалось, что Белгородщину атаковал "беспилотник самолетного типа".
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