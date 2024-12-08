У Ростовській області РФ прогриміли вибухи

Представники російської влади у Ростовській області заявили, що начебто у районі Новошахтинська було "знищено два БПЛА".

Про це вони заявили у соціальних мережах.

Через падіння одного з них розбиті шибки в магазинах.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, слідів загоряння немає.

"Сили та засоби ППО продовжують відбивати повітряну атаку", - стурбовано заявили представники російської влади.

Раніше у Росії поскаржилися на атаку дронів. Нібито ППО працювала над 4 регіонами й Кримом.

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