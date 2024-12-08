В Ростовской области РФ прогремели взрывы

У россиян – неспокойная ночь.
Представители российских властей в Ростовской области заявили, что якобы в районе Новошахтинска было "уничтожено два БПЛА".
Об этом они заявили в соцсетях.
Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах.
По предварительной информации, пострадавших нет, следов возгорания нет.
"Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку", — озабоченно заявили представители российских властей.
Ранее в России пожаловались на атаку дронов. Якобы ПВО работала над 4 регионами и Крымом.
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