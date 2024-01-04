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У школі Айови сталася стрілянина: що відомо

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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У школі Айови сталася стрілянина: що відомо

Стрілянина у США / Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Наразі кількість жертв є невідомою.

Зранку 4 січня у школі Перрі, що в американському штаті Айові, сталася стрілянина. Кілька співробітників правоохоронних органів та медиків перебувають на місці події.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Dallas County Iowa.

Додається, що наразі об'єкт захищено і більше немає загрози для громадськості.

Більше інформації оприлюднять згодом.

Нагадаємо, у Литві підлітки стріляли з пневматичної зброї у школяра – емігранта з Росії. Усе через те, що він підтримує Україну.

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Дата публікації
Перегляди
111
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