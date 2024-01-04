В школе Айовы произошла стрельба: что известно

Утром 4 января в школе Перри в американском штате Айове произошла стрельба. Несколько сотрудников правоохранительных органов и медиков находятся на месте происшествия.

Об этом идет речь на фейсбук-странице Dallas County Iowa.

Добавляется, что объект защищен и больше нет угрозы для общественности.

Больше информации обнародуют впоследствии.

Напомним, в Литве подростки стреляли из пневматического оружия в школьника – эмигранта из России. Все потому, что он поддерживает Украину.

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