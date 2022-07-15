Українці з туберкульозом можуть отримати медичну допомогу у Польщі

Однією з країн, яка прийняла найбільшу кількість українських громадян, стала Польща.

Про це інформує Центр громадського здоров'я.

Серед людей, які знайшли в Польщі прихисток, були і пацієнти з туберкульозом. Для цієї країни з початку напливу людей забезпечення протитуберкульозною підтримкою наших людей стало свого роду викликом. Рівень поширення туберкульозу, включно з лікарсько стійкими його формами, в Польщі значно нижчий від України, а відтак і не було потреби в значній кількості ліків для лікування лікарсько стійких форм туберкульозу.

Щоб впоратися з проблемою та забезпечити якісним доступом до лікування українських пацієнтів з туберкульозом в Польщі, європейським офісом ВООЗ була взята на себе роль координатора у співпраці між країнами, обміну даними та пошуку вдалих рішень в нових обставинах.

За підтримки ВООЗ країнами проаналізовані бар'єри, з якими стикаються пацієнти та складнощі для організації процесу лікування. За результатами проведеної оцінки було вжито низку системних кроків для того, щоб українці за кордоном могли безперервно продовжити лікування.

За підтримки ВООЗ були придбані 100 курсів лікування мультирезистентного туберкульозу для безоплатного лікування українців в Польщі. Долучились до підтримки пацієнтів і в міжнародній партнерській організації «Лікарі без кордонів», які забезпечують допомогу пацієнтам в Польщі.

Таким чином, на сьогоднішній день відбулись системні зрушення в доступі до протитуберкульозної допомоги в Польщі з акцентом на пацієнто орієнтований підхід.

Закликаємо усіх людей, які хворіють на туберкульоз і були змушені покинути Україну, звертатися за медичною допомогою в Польщі. Лікування туберкульозу тут безоплатне.

Не ігноруйте відвідування лікаря в іншій країні. В подоланні туберкульозу вкрай важливий регулярний прийом ліків та постійний моніторинг стану здоров'я.

У разі потреби ви можете звернутися за додатковими питаннями за наступними контактами:

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України

www.phc.org.ua

Яна Терлеєва

email: i.terleieva@phc.org.ua

моб: +38 (050) 402-80-01

Міжнародна організація «Лікарі без кордонів»

Катерина,

моб.: +48 880 819 826

email: kateryna.szapowal@gmail.com

Сервіс HelpNow

Є декілька зручних способів зв'язку.

Наразі для отримання допомоги достатньо відправити запит на один із контактів:

у Telegram: https://t.me/helpnowbot або знайти в браузері на https://web.telegram.org бот @helpnowbot;

на електронну адресу: helpnowua@gmail.com;

у Google-формі: https://bit.ly/3K9Tm4W;

написати особисте повідомлення в Instagram: https://www.instagram.com/aph.org.ua/;

написати особисте повідомлення у Facebook:

https://www.facebook.com/SoSprojectEECA.

ТСН.ua також розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.

Читайте також:

Пандемії світу: туберкульоз – Секретні матеріали