Ураган "Іда" у США: жертвами негоди стали майже 30 осіб, серед них - мале дитя

Ураган "Іда" у США: жертвами негоди стали майже 30 осіб, серед них - мале дитя

Наразі в Нью-Йорку зранку встановилася ясна, сонячна погода.

У США через потужний ураган "Іда" загинули 29 осіб. У штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі губернатори оголосили режим надзвичайної ситуації через тривалі зливи і повінь.

Про це повідомляє NBC.

Так, згідно з даними місцевої влади, в штаті Нью-Йорк жертвами стихії стали 9 осіб, у Нью-Джерсі - 17. Серед загиблих у Нью-Йорку - дворічна дитина і три жінки. Також три смертельні випадки зафіксовано у передмісті Філадельфії.

За словами метеоролога NBC News Білла Карінса, в Центральному парку і Ньюарку (штат Нью-Джерсі) за одну годину випала рекордна кількість опадів за годину - близько восьми сантиметрів.

За даними Національної метеорологічної служби, кількість опадів у Центральному парку побила 94-річний рекорд. А в Ньюарку побитий рекорд 62-річної давнини.

Нагадаємо:

Буревій "Іда" приніс до США небувалі зливи і повені. Вулиці Нью-Йорка так затопило вперше в історії, рух транспорту там паралізований . Мер заборонив виїжджати на дорогу усім машинам, крім надзвичайників та копів. Соцмережами розлетілися кадри, де вода затоплює нью-йоркське метро. Тут вперше в історії міста - оголошено надзвичайний стан через паводки.

приніс до США небувалі зливи і повені. . Мер крім надзвичайників та копів. Соцмережами розлетілися кадри, де Тут вперше в історії міста - В Нью-Джерсі не ходять потяги, бо колії розмиті. Пасажири мокнуть на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишається у американців найнадійнішим засобом пересуватися, навіть коли вода вже заливає крізь дверцята. Про те, що "Іда" суне на схід і несе з собою дощі говорили тут, не один день. Але масштабу ніхто не міг уявити.

Пасажири мокнуть на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишається у американців найнадійнішим засобом пересуватися, навіть коли вода вже заливає крізь дверцята. Про те, що "Іда" суне на схід і несе з собою дощі говорили тут, не один день. Але масштабу ніхто не міг уявити. Буревій "Іда" може обійтися Штатам у 80 мільярдів доларів, деякі заводи в Луїзіані, яку вдарило стихією найтяжче, не запрацюють принаймні ще два тижні, десятки тисяч людей - все ще сидять без світла.

Ураган "Іда"залишив без електрики 2 мільйони жителів штату Луїзіана

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