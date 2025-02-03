Мешканцям столиці держави-агресорки зранку було неспокійно.
В елітному московському ЖК "Алые паруса" пролунав вибух. Попередньо, розірвалася граната у холі будинку на першому поверсі. Без жертв не обійшлося.
Про це пишуть росЗМІ.
Зазначається, що одна людина загинула, щонайменше чотири – дістали поранення.
Пізніше деталізували, що внаслідок вибуху міг загинути президент Федерації боксу "ДНР" і творець батальйону "Арбат" Армен Саркісяр. Наразі загиблого складно ідентифікувати, на обличчі не залишилося живого місця.
Серед постраждалих є й охоронці загиблого. У правоохоронних органах заявили, що це був замах на вбивство.
Раніше у місті Нижній Тагіл у Свердловській області РФ вибухнув побутовий газ у п'ятиповерховому житловому будинку. На момент публікації відомо про трьох загиблих і 12 постраждалих, серед яких 6 дітей.
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