В елітному ЖК Москви пролунав вибух: ймовірно, загинув президент федерації боксу "ДНР" (відео)

В елітному московському ЖК "Алые паруса" пролунав вибух. Попередньо, розірвалася граната у холі будинку на першому поверсі. Без жертв не обійшлося.

Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що одна людина загинула, щонайменше чотири – дістали поранення.

Пізніше деталізували, що внаслідок вибуху міг загинути президент Федерації боксу "ДНР" і творець батальйону "Арбат" Армен Саркісяр. Наразі загиблого складно ідентифікувати, на обличчі не залишилося живого місця.

Армен Саркісяр

Серед постраждалих є й охоронці загиблого. У правоохоронних органах заявили, що це був замах на вбивство.

Раніше у місті Нижній Тагіл у Свердловській області РФ вибухнув побутовий газ у п'ятиповерховому житловому будинку. На момент публікації відомо про трьох загиблих і 12 постраждалих, серед яких 6 дітей.

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