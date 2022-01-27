В Ізраїлі заявляють про п'яту хвилю пандемії COVID-19: що відомо

В Ізраїлі заявляють про п'яту хвилю пандемії COVID-19: що відомо

Більшість хворих на коронавірус в Ізраїлі нині - це молодь.

В Ізраїлі починається п'ята хвиля пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

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Видання посилаючись на оновлені дані МОЗ Ізраїлю пише, що нині в країні на коронавірус хворіє 468 232 осіб. В цілому від початку пандемії в країні було виявлено 2 623 896 заражених.

Крім того, 8 529 хворих на COVID-19 померли, зокрема, 27 осіб за добу, 2 146 791 одужали після зараження коронавірусом.

"Кількість заражених враховується за ПЛР-тестами і тестами в пунктах перевірок (позитивний результат домашнього тесту в статистиці не враховується, якщо він не підтверджений на пункті перевірки)", - сказано в повідомленні.

Стан 923 пацієнтів (+35 за добу; 0,17% від поточного числа заражених) оцінюється лікарями як важкий, 200 (+13) підключені до апаратів ШВЛ або ЕКМО.

Згідно зі звітом Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 38% заражених коронавірусом в країні - у віковій категорії 0-19 років. І тільки 10% - старше 60 років. При цьому 84% тяжкохворих старші 60 років.

Більшість людей старші 60 років повністю вакциновані, і відсоток тяжкохворих серед них набагато нижчий, ніж серед невакцинованих. При цьому на тлі різкого зростання зараженості в абсолютних числах кількість тяжкохворих серед повністю вакцинованих людей похилого віку зростає.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Читайте також: