Зеленський та Байден 27 січня проведуть другу розмову за місяць: про що говоритимуть

Зеленський та Байден 27 січня проведуть другу розмову за місяць: про що говоритимуть

Попередньо, переговори заплановані на 20:00 годину за київським часом.

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть чергову телефонну розмову сьогодні, 27 січня. Це будуть другі переговори лідерів України та США за січень.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

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"Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером. Це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці. Про результати ми повідомимо на сайті та в соціальних мережах", - написав речник Зеленського.

Очікується, що лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи.

За інформацією ЗМІ, переговори заплановані на 20:00 годину за київським часом.

Слід зазначити, 2 січня президент США Джо Байден провів розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Тоді під час перемовин очільник США Байден чітко дав зрозуміти, що в разі вторгення до України Росія отримає "рішучу відповідь" від США та їхніх союзників і партнерів.

Нагадаємо, 26 січня в Парижі відбулася зустріч політичних радників лідерів країн – учасниць "нормандського формату". Переговори тривали понад вісім годин.

Очільник України Володимир Зеленський позитивно оцінив факт зустрічі політичних радників лідерів країн – учасниць "нормандського формату", її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні у Німеччині.

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