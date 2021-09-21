В Україні зросло виробництво сільськогосподарської продукції

Рослинництво збільшилося на 15%.

В Україні за сім місяців виробництво сільськогосподарської продукції зросло на понад 8%.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

За даними Держстату, виробництво в рослинництві збільшилось майже на 15%. Втім, у тваринництві скоротилося на 4%.

Водночас експорт продовольства з України нараховує понад 14 млрд доларів. Це на 10% більше порівняно з минулим роком.

Як повідомлялося, від 1 липня в Україні запустився ринок землі, відтак українці отримали можливість вільно купувати і продавати сільськогосподарські угіддя. Фахівці із земельного питання прогнозують, що після відкриття ринку землі значно зросте її ціна.

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