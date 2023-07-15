"Вагнерівці" у Білорусі: українські прикордонники розповіли про небезпеку

Українські прикордонники підтверджують, що до Білорусі прибули окремі групи російських найманців ПВК "Вагнер".

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає пресслужба українських прикордонників.

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"Станом на зараз наявна інформація показує, що в білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії", – зазначив він.

Демченко наголосив, що вони продовжуватимуть відстежувати ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовикі.

Як повідомляли раніше, моніторингова група Бєларуска Гаюн повідомила про пересування колони ПВК "Вагнер" Білоруссю. За їхніми даними, вранці 15 липн велика колона ПВК "Вагнер" була у РБ на теририторії наметового табору в с. Ціль, що під Осиповичами. Вона складалася із військовох техніки та особового складу.

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