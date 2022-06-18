Вдарився головою об асфальт: з Байденом під час прогулянки стався прикрий інцидент (відео)

Вдарився головою об асфальт: з Байденом під час прогулянки стався прикрий інцидент (відео)

У суботу, 18 червня, президент США Джо Байден під час прогулянки у Делавері впав з велосипеда.

На щастя, обійшлося без травм. Президент США в порядку.

Про це повідомляє Dailymail.

На кадрах, опублікованих американським журналістом Бенні Джонсоном, видно, як Байден зі своєю дружиною Джилл в оточенні агентів їдуть по велосипедній доріжці біля їхнього будинку в Рехобот-Біч. В момент, коли Байден зупиняється, щоб привітати своїх прихильників, він раптово падає на спину та вдаряється головою об асфальт. На щастя, з президентом усе добре.

"У мене все добре", - повідомив пресі американський лідер.

BREAKING: Joe Biden COLLAPSES while on a non-moving bicycle. Joe cracks his back and head on the asphalt very hard. Watch.

Biden is 79 years old. pic.twitter.com/MT06L1lcNo — Benny Johnson (@bennyjohnson) June 18, 2022

Після цього Байден зміг піднятися за допомогою служби безпеки, що викликало оплески з боку глядачів. Він сказав журналістам, що не міг зняти взуття з педалей велосипеда, що спричинило падіння.

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