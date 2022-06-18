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Вдарився головою об асфальт: з Байденом під час прогулянки стався прикрий інцидент (відео)

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Вдарився головою об асфальт: з Байденом під час прогулянки стався прикрий інцидент (відео)

ФОТО: Benny Johnson/Twitter

У суботу, 18 червня, президент США Джо Байден під час прогулянки у Делавері впав з велосипеда.

На щастя, обійшлося без травм. Президент США в порядку. 

Про це повідомляє Dailymail.

На кадрах, опублікованих американським журналістом Бенні Джонсоном, видно, як Байден зі своєю дружиною Джилл в оточенні агентів їдуть по велосипедній доріжці біля їхнього будинку в Рехобот-Біч. В момент, коли Байден зупиняється, щоб привітати своїх прихильників, він раптово падає на спину та вдаряється головою об асфальт. На щастя, з президентом усе добре.

"У мене все добре", - повідомив пресі американський лідер. 

Після цього Байден зміг піднятися за допомогою служби безпеки, що викликало оплески з боку глядачів. Він сказав журналістам, що не міг зняти взуття з педалей велосипеда, що спричинило падіння.

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