Вдарився головою об асфальт: з Байденом під час прогулянки стався прикрий інцидент (відео)

У суботу, 18 червня, президент США Джо Байден під час прогулянки у Делавері впав з велосипеда.
На щастя, обійшлося без травм. Президент США в порядку.
Про це повідомляє Dailymail.
На кадрах, опублікованих американським журналістом Бенні Джонсоном, видно, як Байден зі своєю дружиною Джилл в оточенні агентів їдуть по велосипедній доріжці біля їхнього будинку в Рехобот-Біч. В момент, коли Байден зупиняється, щоб привітати своїх прихильників, він раптово падає на спину та вдаряється головою об асфальт. На щастя, з президентом усе добре.
"У мене все добре", - повідомив пресі американський лідер.
BREAKING: Joe Biden COLLAPSES while on a non-moving bicycle. Joe cracks his back and head on the asphalt very hard. Watch.— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 18, 2022
Biden is 79 years old. pic.twitter.com/MT06L1lcNo
Here’s another angle.— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 18, 2022
Brutal
pic.twitter.com/UrnayIykTv
Після цього Байден зміг піднятися за допомогою служби безпеки, що викликало оплески з боку глядачів. Він сказав журналістам, що не міг зняти взуття з педалей велосипеда, що спричинило падіння.
Читайте також:
- "Щойно Путін помре": Арестович розповів, чого варто очікувати після смерті диктатора
- Екскерівник української розвідки розповів, хто і коли може скоїти замах з терактом на Путіна
- "Це не кеглі й не цирк": Данілов закликав "не жонглювати" даними про втрати ЗСУ