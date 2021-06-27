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Велика пожежа у Гонконгу: затонули 10 суден

Велика пожежа у Гонконгу: затонули 10 суден

Фото: @VisionOfAsia

Вогонь ліквідували за 6 годин.

У Гонконгу (Китай) сталася пожежа на пристані, що охопила 16 суден, з яких щонайменше 10 затонули.

Як пише AP, подія сталася 27 червня.

Пожежа спалахнула близько 02:30 та була ліквідована за 6 годин. Відомо, що рятувальники винесли з палаючих суден 35 людей. Одну людину ушпиталили до лікарні. Наразі причина пожежі поки невідома.

Згідно із заявою, пожежні служби використали 11 пожежних катерів та 8 реактивних літаків. 

© Associated Press
Associated Press

Нагадаємо, у Чернігівській області у пожежі загинуло молоде подружжя. Двоє дітей залишилися сиротами. 

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