Велика пожежа у Гонконгу: затонули 10 суден

Вогонь ліквідували за 6 годин.

У Гонконгу (Китай) сталася пожежа на пристані, що охопила 16 суден, з яких щонайменше 10 затонули.

Як пише AP, подія сталася 27 червня.

Також читайте Клуби чорного диму видно за кілометри: у Харківській області спалахнула масштабна пожежа

Пожежа спалахнула близько 02:30 та була ліквідована за 6 годин. Відомо, що рятувальники винесли з палаючих суден 35 людей. Одну людину ушпиталили до лікарні. Наразі причина пожежі поки невідома.

Згідно із заявою, пожежні служби використали 11 пожежних катерів та 8 реактивних літаків.

Un incendie a touché 16 navires dans un abri contre les typhons à #HongKong dimanche, entraînant le naufrage d'au moins 10 bateaux



@BrotxtMe pic.twitter.com/3PI8MjlUP7 — La DécaLée (@Tracy19M) June 27, 2021

#HongKong Video of the yacht fire in Kwun Tong typhoon shelter. pic.twitter.com/cVbcYpgEBJ — Visions of Asia (@VisionOfAsia) April 28, 2020

Associated Press

Нагадаємо, у Чернігівській області у пожежі загинуло молоде подружжя. Двоє дітей залишилися сиротами.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання