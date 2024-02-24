Втрати РФ у війні проти України: оцінка британської розвідки

За два роки повномасштабної війни проти України РФ втратила чимало одиниць техніки й людського ресурсу. Зокрема, це понад 2700 танків та близько 350 000 солдатів.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони великої Британії.

Як зазначається у звіті, Росія на початку розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. Ймовірно, це включало приблизно 1300 танків понад 5000 бойових машин піхоти й бронетранспортерів та щонайменше 100 000 особового складу.

За два роки втрати Росії зрівнялися, наголошують у Міноборони, а в багатьох випадках перевищили ті, що складали її початкову силу. Наразі підтверджено ліквідацію: понад 2700 танків, 5000 БМП і БТР й близько 350 тисяч осіб (пораненими й вбитими).

"Мобілізація, виробництво та відновлення існуючих запасів означає, що втрати були компенсовані. Зараз російські війська в Україні більші, ніж на початку війни. Тепер Росія здатна підтримувати атаки вздовж лінії фронту та проводити стратегію виснаження українських сил", – додають у розвідці.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про втрати РФ в Авдіївці.

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