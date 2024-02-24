Кулеба про втрати росіян в Авдіївці: "Вулиці засіяні трупами"

Досягти "перемоги", витративши десятки тисяч життів, це дуже по-російськи.

Попри те, що в Авдіївці росіяни втратили більше солдатів, ніж за 2 роки війни в Афганістані, пропаганда РФ твердить про "потужне" захоплення міста. Його вулиці буквально засіяні трупами російських окупантів.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради безпеки ООН.

Як наголосив Кулеба, РФ зазнала величезних втрат під час "м'ясних штурмів" Авдіївки.

"Ми їх так не називаємо – так само росіяни називають цю варварську військову тактику, за руїни Авдіївки Росія заплатила більшою кількістю військових життів, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані", – сказав Кулеба.

Раніше військовий експерт підрахував, скільки росіян загинуло під Авдіївкою.

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