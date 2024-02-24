Кулеба о потерях россиян в Авдеевке: "Улицы усеяны трупами"

Достичь "победы", потратив десятки тысяч жизней, это очень по-российски.

Несмотря на то, что в Авдеевке россияне потеряли больше солдат, чем за 2 года войны в Афганистане, пропаганда РФ утверждает о "мощном" захвате города. Его улицы буквально усеяны трупами российских оккупантов.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Совбеза ООН.

Как отметил Кулеба, РФ понесла огромные потери во время "мясных штурмов" Авдеевки.

"Мы их так не называем – так же россияне называют эту варварскую военную тактику, за руины Авдеевки Россия заплатила большим количеством военных жизней, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане", – сказал Кулеба.

Ранее военный эксперт подсчитал, сколько россиян погибло под Авдеевкой.

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