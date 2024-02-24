Потери РФ в войне против Украины: оценка британской разведки

Несмотря на сумасшедшие цифры, которые должны демотивировать, оккупанты не останавливаются.

За два года полномасштабной войны против Украины РФ потеряла немало единиц техники и человеческого ресурса. В частности, это более 2700 танков и около 350 тысяч солдат.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в отчете, Россия в начале развернула около 130 батальонных тактических групп для вторжения в Украину. Вероятно, это включало около 1300 танков более 5000 боевых машин пехоты и бронетранспортеров и не менее 100 000 личного состава.

За два года потери России сравнялись, отмечают в Минобороны, а во многих случаях превысили составлявшие ее первоначальную силу. Подтверждена ликвидация: более 2700 танков, 5000 БМП и БТР и около 350 тысяч человек (ранеными и убитыми).

"Мобилизация, производство и восстановление существующих запасов означает, что потери были компенсированы. Сейчас российские войска в Украине больше, чем в начале войны. Теперь Россия способна поддерживать атаки вдоль линии фронта и проводить стратегию истощения украинских сил", – добавляют в разведке.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о потерях РФ в Авдеевке.

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