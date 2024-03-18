Як допомогти Україні перемогти: естонський міністр заявив про 8 умов

Маргус Цахкна назвав 8 так званих "стовпів", спираючись на які, Україна може перемогти РФ.

У війні з Росією українці стоять на захисті не лише своєї держави, але й світового порядку, саме тому Захід має допомогти українцям, виконавши 8 умов.

Про це написав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в авторській статті для Financial Times.

За словами міністра, Україні потрібні засоби для протистояння агресору на полі бою. А для цього Захід має надавати свою підтримку постійно і у великих обсягах.

Маргус Цахкна запропонував учасникам "коаліції Рамштайн" щороку виділяли по 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні. Цахкна наголосив, що Естонія вже ухвалила це рішення. "Інші повинні приєднатися до нас", – каже естонський дипломат.

Також естонський міністр завпропонував продовжити жорстку антиросійську санкційну політику.

Саме це, за його словами, завдасть шкоди економіці Росії та обмежить її доступ до фінансових інструментів, товарів і технологій, необхідних для здійснення своєї незаконної агресії. Будь-яка торгівля із кремлівським режимом дає йому змогу продовжувати кровопролитну війну, наголошує естонський міністр.

Третьою умовою перемоги України у війні проти РФ є подальша дипломатична ізоляція країни-агресорки.

Він наолосив на недоречній участі Росії в Інтерполі та виступ росіян на Олімпіаді.

Воєнні злочинці мають бути покарані. Найбільш прийнятним шляхом був би спеціальний трибунал, який міг би переслідувати керівництво Росії. Це дасть зрозуміти іншим автократам, що агресія проти сусідів – погана ідея.

Росія має відшкодувати завдану нею шкоду.

Поки Москва цього не зробить, Захід повинен знайти спосіб використовувати російські заморожені активи. Тягар відбудови в Україні має оплачувати агресор, а не вільний світ.

Також, за словами міністра, Україну потрібно відбудовувати просто зараз. Попри те, що Росія постійно запускає ракети та безпілотники, життя далеко від фронту триває. Відбудова зараз допомагає українцям краще справлятися з тяжкими наслідками конфлікту.

Він закликав до доєднання України до Європейського Союзу та НАТО.

"Захід має підтримати мирний план президента Володимира Зеленського, який базується на суверенітеті України та повазі до її територіальної цілісності. Тільки це прокладе шлях до відновлення справедливого і тривалого миру.

Маргус Цахкна наголосив, що Україна неодмінно переможе, якщо буде отримувати стабільну вагому підтримку партнерів. Але якщо ми продовжуватимемо надавати нестабільну, неадекватну підтримку, яка дозволить Росії просто виснажувати Україну, виникає питання — кого ракети вразять наступним?" — наголосив він.

ТИм часом західні ЗМІ називають 5 гучних висновків з перемоги Володимира Путіна на виборах президента в РФ. Зокрема, видання The New York Times наводить пʼять висновків, які можна зробити з перемоги Путіна.

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