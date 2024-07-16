Як Європа відреагувала на "мирний план" Орбана: аналіз ISW

Представники Європейського Союзу (ЄС) продовжують вживати заходів, щоб продемонструвати неприєднання ЄС до політичної позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни в Україні.

Про це пише ISW.

Речник Комісії ЄС Ерік Мамер 15 липня заявив, що через нещодавні дії Орбана лідери ЄС, що він включаючи президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, не братимуть участі в неформальних зустрічах під керівництвом Угорщини.

За даними видання Politico, троє невідомих дипломатів ЄС заявили, що верховний комісар ЄС Жозеп Боррель проведе "офіційне засідання ради із закордонних справ одночасно з самітом із закордонних справ Угорщини в Будапешті наприкінці серпня 2024 року.

Інші міністри закордонних справ ЄС хочуть "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС". Міністр у справах ЄС Швеції Джесіка Росволл повідомила Reuters 11 липня, що Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща направлятимуть державних службовців лише на засідання уряду, пов’язані з головуванням Угорщини в Раді ЄС у липні 2024 року, і що інші країни ЄС розглядають подібне.

Зазначимо, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан передав лідерам Європейського Союзу свій "мирний план" щодо війни Росії в Україні - з цілями і термінами.

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