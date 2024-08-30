Єрмак та Умєров зустрілися з очільником Пентагону: про що говорили

Представники української делегації наголосили на важливості якомога швидше отримати зброю з уже оголошених оборонних пакетів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про зустріч української делегації у Вашингтоні з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це йдеться у повідомленні в його Telegram-каналі.

Він зауважив, що участь у зустрічі з очільником Пентагону з українськоо боку взяли також міністр оборони України Рустем Умєров, заступник міністра оборони Олександр Балануца, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк, начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ Микола Шевцов.

“На порядку денному – ситуація на фронті, потреби нашої армії в озброєнні, а також необхідність посилення ППО у зв’язку з посиленими обстрілами енергетичної інфраструктури країни”, – повідомив Єрмак.

Представники української делегації також наголосили на важливості якомога швидше отримати зброю з уже оголошених оборонних пакетів.

Також було обговорено тренування українських воїнів і можливості спільного виробництва зброї.

“Ми висловили вдячність президенту Джозефу Байдену, Конгресу США та всьому американському народові за підтримку України в нашій боротьбі проти російської агресії... Вдячні Ллойду Остіну за його особистий внесок у роботу Контактної групи з питань оборони України”, – зауважив голова Офісу президента.

Нагадаємо, голова ОП Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров вирушили до США, де вони спробують переконати партнерів дати Україні дозвіл атакувати об’єкти на території РФ американською далекобійною зброєю.

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