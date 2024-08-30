Ермак и Умеров встретились с главой Пентагона: о чем говорили

Представители украинской делегации отметили важность как можно скорее получить оружие из уже объявленных оборонных пакетов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о встрече украинской делегации в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Он отметил, что во встрече с главой Пентагона с украинской стороны приняли участие также министр обороны Украины Рустем Умеров, заместитель министра обороны Александр Балануца, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк, начальник Главного управления логистики Генерального штаба ВСУ Николай Шевцов.

"На повестке дня — ситуация на фронте, потребности нашей армии в вооружении, а также необходимость усиления ПВО в связи с усиленными обстрелами энергетической инфраструктуры страны", — сообщил Ермак.

Представители украинской делегации также отметили важность как можно скорее получить оружие из уже объявленных оборонных пакетов.

Также была обсуждена тренировка украинских воинов и возможности совместного производства оружия.

"Мы выразили благодарность президенту Джозефу Байдену, Конгрессу США и всему американскому народу за поддержку Украины в нашей борьбе против российской агрессии... Благодарны Ллойду Остину за его личный вклад в работу Контактной группы по обороне Украины", — отметил глава Офиса президента.

Напомним, глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров отправились в США, где они попытаются убедить партнеров дать Украине разрешение атаковать объекты на территории РФ американским дальнобойным оружием.

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