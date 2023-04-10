Заробила 391 млн: ексдружина Путіна збагатилася на війні РФ проти України — ЗМІ

Організація мікрокредитів, що належить їй, за рік повномасштабної війни збільшила прибуток на 140 млн рублів (1,7 млрд доларів).

Колишня дружина російського президента Володимира Путіна - Людмила - збагатилася на війні проти України. Її мікрофінансова організація за рік збільшила прибуток на майже 140 млн рублів.

Про це повідомляють у Телеграм-каналі "Можем объяснить", який пов'язують із журналісткою Ксенією Собчак.

Зазначається, що за рік війни проти України закредитованість росіян досягла рекордного рівня, а фінансові компанії видали позик на рекордні 27 трлн рублів. На боргах росіян заробила й ексдружина Путіна — Людмила. Пов'язана з нею фірма CarMoney, яка видає позики під заставу авто, за підсумками 2022 року заробила рекордні 391,3 млн рублів, а чистий прибуток фірми загалом зріс більше як вдвічі.

Розслідувачі повідомляють, що Людмила особисто отримала від CarMoney 58 млн рублів 2022 року. За два дні до нового року вона перестала бути власником CarMoney, і компанія перейшла до ТОВ "Смарттехгруп". Так, припускають розслідувачі, ексдружина Путіна могла зробити, щоб уникнути санкцій, під якими перебуває, а контроль над фірмою могла зберегти.

Гендиректором нового власника CarMoney є її давній фінансовий партнер Антон Зінов'єв. Разом з Очеретною він володіє бізнесом з оренди смартфонів "Запросто". Також CarMoney і досі розташовується у будівлі, якою володіє Людмила Очеретна.

У першому півріччі 2022 року компанія CarMoney посіла 5 місце за обсягом прибутку серед МФО, які розкрили звітність.

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін і його дружина Людмила Путіна розлучилися 2013 року. Від того часу про колишню першу леді Росії відомо дуже мало. Але Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування та з'ясував, що Людмила Путіна не бідує та цілком успішна в бізнесі, а головне — у новому шлюбі.

Людмила Путіна від 2000-х займалася так званим Центром розвитку російської мови, який створили під неї. Але займалася не надто старанно. Натомість отримала в особисте користування унікальний об'єкт нерухомості в центрі Москви. Сама вона значиться на незначній посаді в центрі й отримує дуже непогану зарплату — спочатку мільйон рублів на місяць, а потім і два, ще вона виписує собі солідні премії. За два роки колишня дружина Путіна "заробила" 232 мільйони рублів.

Також Людмила Путіна та її другий чоловік Артур Очеретний придбали низку об'єктів нерухомості в Європі, яку зараз ганьбить президент РФ і його соратники. Але все це місця, пов'язані з першим шлюбом Людмили, саме сюди вона їздила з Володимиром Путіним і, мабуть, зберегла до цих місць сентиментальні почуття.

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