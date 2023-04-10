Заработала 391 млн: экс-жена Путина обогатилась на войне РФ против Украины — СМИ

Бывшая жена российского президента Владимира Путина – Людмила – обогатилась на войне против Украины. Ее микрофинансовая организация за год увеличила прибыль почти на 140 млн рублей.

Об этом сообщают в Телеграмм-канале "Можем объяснить", связываемом с журналисткой Ксенией Собчак.

Отмечается, что за год войны против Украины закредитованность россиян достигла рекордного уровня, а финансовые компании выдали ссуд на рекордные 27 трлн рублей. На долгах россиян заработала и экс-жена Путина — Людмила. Связанная с ней фирма CarMoney, которая выдает ссуды под залог авто, по итогам 2022 года заработала рекордные 391,3 млн рублей, а чистая прибыль фирмы в целом выросла более чем вдвое.

Расследователи сообщают, что Людмила лично получила от CarMoney 58 млн рублей в 2022 году. За два дня до нового года она перестала быть владельцем CarMoney и компания перешла в ООО "Смарттехгрупп". Так, предполагают расследователи, экс-жена Путина могла сделать во избежание санкций, под которыми находится, а контроль над фирмой могла сохранить.

Гендиректором нового владельца CarMoney является ее старый финансовый партнер Антон Зиновьев. Вместе с Очеретной он владеет бизнесом по аренде смартфонов "Запросто". Также CarMoney до сих пор располагается в здании, которым владеет Людмила.

В первом полугодии 2022 года компания CarMoney заняла 5 место по объему прибыли среди МФО, раскрывших отчетность.

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин и его супруга Людмила Путина развелись в 2013 году. С тех пор о бывшей первой леди России известно очень мало. Но Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навальный провел расследование и выяснил, что Людмила Путина не бедствует и вполне успешна в бизнесе, а главное — в новом браке.

Людмила Путина с 2000-х занималась так называемым Центром развития русского языка, который был создан под нее. Но занималась не слишком усердно. Вместо этого получила в личное пользование уникальный объект недвижимости в центре Москвы. Сама она числится на незначительной должности в центре и получает очень неплохую зарплату – сначала миллион рублей в месяц, а потом и два, еще она выписывает себе солидные премии. За два года бывшая супруга Путина "заработала" 232 миллиона рублей.

Также Людмила Путина и ее второй муж Артур Очеретный приобрели ряд объектов недвижимости в Европе, которую сейчас позорит президент РФ и его соратники. Но все это места, связанные с первым браком Людмилы, именно сюда она ездила с Владимиром Путиным и, по-видимому, сохранила к этим местам сентиментальные чувства.

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