Зеленський прибув до Польщі: про що говоритимуть політики

В програмі візиту Зеленського зустрічі з президентом та прем'єр-міністром Польщі.

Польські ЗМІ підтвердили прибуття президента України Володимира Зеленського до Варшави. Зазначається, що однією з головних тем візиту буде спільна безпека та синхронізація дій напередодні саміту НАТО.

Про це пише RMF24.

Відомо, що спочатку український президент зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Після зустрічі, приблизно о 13:15 відбудеться їхня спільна пресконференція. Далі у програмі візиту зустріч Володимира Зеленського з його польським колегою Анджеєм Дудою.

Як стало відомо польським журналістам з власних джерел, Володимир Зеленський проінформує Дональда Туска та Анджея Дуду про ситуацію на фронті та плани ЗСУ. Також Варшава і Київ мають узгодити свої позиції перед завтрашнім самітом НАТО у Вашингтоні.

Нагадаємо, вранці понеділка, 8 червня, інформацію про візит Зеленського до Варшави опосередковано підтвердив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. Він заявив, що це буде "важливий візит, пов’язаний із самітом НАТО і дискусією про зміну стратегії Альянсу, а також підтримкою України".

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