Образ, як у двадцять: нова омолоджувальна стрижка для жінок за 50

Зачіска надає максимального об'єму навіть дуже тонкому та слабкому волоссю.

Щоб підкреслити свою жіночність та досконалість у зрілому віці, стилісти рекомендують вибирати правильну стрижку. Це дозволить без жодних дороговартісних процедур зробити свій образ молодим та свіжим. Розповідаємо, яка нова трендова стрижка для жінок за 50 здатна омолодити на кілька десятків років.

Текстурована піксі

Яка нова омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

На сьогодні це одна з найпопулярніших омолоджувальних стрижок для жінок зрілого віку. Піксі має безліч варіантів, та саме текстурована багатошарова зачіска наразі перебуває на піку модного олімпу, що не дивно, адже вона закриває купу потреб. Текстурована піксі коригує овал обличчя, робить вилиці витонченими, а погляд виразним, надає вражаючого об’єму та візуальної густоти навіть дуже тонкому волоссю. Також стрижка не потребує укладання і красиво відростає, тому не треба буде часто відвідувати свого майстра.

Така зачіска буде ідеальним вибором для тих жінок, які хочуть удосконалити свій образ, зробити його елегантним і водночас грайливим.

Які переваги текстурованої піксі

Яка нова омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / Фото: Pixbam

Кардинальне омолодження. Текстурована піксі омолоджує на 15-20 років, що є дуже приємним бонусом до удосконалення образу.

Текстурована піксі омолоджує на 15-20 років, що є дуже приємним бонусом до удосконалення образу. Має коригувальний ефект. Стрижка підійде для власниць круглого та квадратного обличчя, оскільки прибирає непотрібну важкість у нижній частині й робить акцент на вилицях.

Стрижка підійде для власниць круглого та квадратного обличчя, оскільки прибирає непотрібну важкість у нижній частині й робить акцент на вилицях. Надає об’єму. Текстурована піксі завдяки своїй багатошаровості перетворить навіть дуже тонке та слабке волосся на об’ємну густу шевелюру. Тому її треба обов’язково робити усім, хто має ослаблені локони.

Текстурована піксі завдяки своїй багатошаровості перетворить навіть дуже тонке та слабке волосся на об’ємну густу шевелюру. Тому її треба обов’язково робити усім, хто має ослаблені локони. Не потребує укладання. Волосся лягає у правильну структуру одразу після миття завдяки градуйованим пасмам.

Волосся лягає у правильну структуру одразу після миття завдяки градуйованим пасмам. Легкість та грайливість. У цій стрижці волосся рухається при ходьбі, що надає жінкам зрілого віку чарівної легкості, як у 20 років.

Як доглядати за текстурованою піксі

Яка нова омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Для щоденного догляду слід використовувати шампуні та кондиціонери, які живитимуть та зволожуватимуть волосся. Якщо ви власниця тонких локонів, то варто включити у догляд також засоби для надання об’єму.

Не треба користуватися лаками та пінками, які склеюватимуть та обтяжуватимуть пасма. Досить легенько збити локони руками – і ваша неперевершена укладка готова. Можна скористатися легким кремом для надання волоссю додаткового об’єму.

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