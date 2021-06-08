Албанія скасовує всі обмеження для іноземних туристів

Українці зможуть відпочити у цій балканській країні без зайвих клопотів.

Албанія скасовує всі карантинні обмеження для туристів. Від 1 червня усім іноземцям, які прибувають до країни, не потрібно здавати тест на коронавірус. Сертифікат вакцинації також необов'язковий.

Про це повідомляє Euractiv.

Крім того, було скасовано вимогу про 14-денну самоізоляцію.

Однак туристам рекомендується дотримуватися соціальної дистанції в аеропорту не менше 1,5 метрів один від одного.

Наступного тижня у країні відкриються 29 центрів тестування на коронавірус. Зазначається, що за останній місяць в Албанії скоротилася кількість нових захворювань і смертей від COVID-19. Протягом декількох днів поспіль не було жодного летального випадку.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав європейські країни, які відкриються цього літа для українців.

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