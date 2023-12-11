220-тонний готель перенесли за допомогою 700 шматків мила – відео

Його перемістили на 9 метрів далі.

Колишній готель у Новій Шотландії, Канада, перенесли за допомогою 700 шматків мила.

Про це пише upi.com.

Будівлю у Галіфаксі, яка була побудована як житловий будинок 1826 року і перетворена на вікторіанський готель Елмвуд 1896 року, планувалося знести 2018 року. Втім, її врятували за рахунок продажу компанії Galaxy Properties, яка оголосила про плани перемістити будинок ближче і поставити його на новий фундамент, щоб його можна було з'єднати з запланованим житловим будинком.

220-тонна будівля була успішно перенесена командою S. Rushton Construction, яка поділилася прискореним відеозаписом переміщення на Facebook.

Власник компанії Шелдон Раштон розповів, що два екскаватори та евакуатор протягли Елмвуд на 9 метрів сталевою рамою.

Раштон додав, що замість використання роликів команда вирішила використати 700 шматків мила кольору слонової кістки, щоб будинок ковзав каркасом. Він зазначив, що мило кольору слонової кістки є особливо м'яким і забезпечує плавний рух.

Елмвуд знову буде перенесений у найближчому майбутньому, щойно буде завершено будівництво нового фундаменту.

Нагадаємо, цуценя-"єдинорога" із хвостом на голові врятували від смерті. Люди назвали його найкрутішим псом на світі.

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