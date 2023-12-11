Росія проведе "вибори" президента і на окупованих територіях України

Йдеться про тимчасово захоплені частини Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Крим.

Росія проведе президентські "вибори" в березні 2024 року і на окупованих територіях України.

Про це свідчить рішення російського Центрвиборчкому.

Так, російська ЦВК ухвалила рішення про проведення голосування на "виборах" президента країни в "нових регіонах", де діє воєнний стан. "Новими регіонами" росіяни називають окуповані частини українських областей. Воєнний стан загарбники оголосили там у жовтні 2022 року.

Центрвиборчком також стверджує, що провів консультації щодо голосування в окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з Міноборони та ФСБ РФ, а також з окупаційною "владою".

Нагадаємо, президентські "вибори" в Росії триватимуть аж три дні – 15-17 березня 2024 року.

Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив про свою участь у президентських "виборах". Зауважимо, що Путін балотуватиметься на п'ятий термін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін йде на п'ятий термін! Президент Росії оголосив, що балотуватиметься знову!

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