Чоловік планує ожити через 100 років: на що він погодився

Американець вирішив заморозити себе та свою сім'ю у резервуарах з рідким азотом.

Після своєї смерті 54-річний американець Денніс Ковальські з міста Мілуокі планує “воскреснути” і для цього оплатив послугу зберігання свого тіла у спеціальній ємкості з рідким азотом. На таку посмертну процедуру погодилася і його сім’я — дружина та троє дітей.

Про це повідомляє видання Insider.

За словами Ковальскі, “чуття підказує” йому, що через 100 років люди матимуть технологію, яка зможе оживляти мертвих.

“100 років тому, коли в когось зупинялося серце, це було все. Технологія була недостатньо розвиненою, щоб повернути до життя. Але з роками ми дізналися, що можна вручну змусити чиєсь серце працювати за допомогою дефібриляції. Те, що колись було неможливим, сьогодні стало рутиною”, - пояснює він своє переконання.

Щоб зберегти тіло для майбутнього “воскресіння”, Ковальскі вирішив застосувати технологію заморожування, так звану кріоніку, про яку вперше почув ще дитиною у 1970-х роках.

Тепер він сам очолює Інститут кріоніки в Мічигані. Тут зберігають тіла померлих людей в резервуарах з рідким азотом, температура у яких досягає -320 градусів за Фаренгейтом (-160 за Цельсієм). Послуга коштує 28 тисяч доларів. Час зберігання — необмежений, поки не винайдуть технологію "повернення до життя".

“Мій вибір зберегти моє тіло не ґрунтується на страху смерті. Це любов до життя, яку я приймаю. Є шанс побачити майбутнє і яким крутим все може бути в ньому. Моя цікавість захоплює мене”, - пояснив своє рішення Денніс.

Скласти йому “компанію” погодилися дружина та троє дітей, які вважають, що шанс “прокинутися” після смерті хоч і невеликий, але все таки існує. А от мати відмовилася від такої посмертної процедури та попросила поховати її біля свого чоловіка.

Нагадаємо, чоловік на ім'я Брендон Монголлен, який має популярність у TikTok, поділився своєю дивною теорією про те, що з нами відбувається після смерті.

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