Мужчина планирует ожить через 100 лет: на что он согласился

Американец решил заморозить себя и свою семью в резервуарах с жидким азотом.

После своей смерти 54-летний американец Деннис Ковальски из города Милуоки планирует "воскреснуть" и оплатил услугу хранения своего тела в специальной емкости с жидким азотом. На такую посмертную процедуру согласилась и его семья – жена и трое детей.

Об этом сообщает издание Insider.

По словам Ковальски, "чутье подсказывает" ему, что через 100 лет у людей будет технология, которая сможет оживлять мертвых.

“100 лет назад, когда у кого-то останавливалось сердце, это было все. Технология была недостаточно развита, чтобы вернуть к жизни. Но с годами мы узнали, что вручную можно заставить чье-то сердце работать с помощью дефибрилляции. То, что когда-то было невозможно, сегодня стало рутиной”, — объясняет он свое убеждение.

Чтобы сохранить тело для предстоящего "воскрешения", Ковальски решил применить технологию замораживания, так называемую крионику, о которой впервые услышал еще ребенком в 1970-х годах.

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Теперь он сам возглавляет Институт крионики в Мичигане. Здесь хранят тела умерших людей в резервуарах с жидким азотом, температура в которых достигает -320 градусов по Фаренгейту (-160 по Цельсию). Услуга стоит 28 тысяч долларов. Время хранения — неограниченное, пока не изобретут технологию "возвращения к жизни".

“Мой выбор сохранить мое тело не основывается на страхе смерти. Это любовь к жизни, которую я принимаю. Есть шанс увидеть будущее и как круто все может быть в нем. Мое любопытство увлекает меня”, — объяснил свое решение Деннис.

Составить ему "компанию" согласились жена и трое детей, которые считают, что шанс "проснуться" после смерти хоть и небольшой, но все же существует. А вот мать отказалась от такой посмертной процедуры и попросила похоронить ее возле мужа.

Напомним, мужчина по имени Брендон Монголлен, пользующийся популярностью в TikTok, поделился своей странной теорией о том, что с нами происходит после смерти.

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