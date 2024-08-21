Чоловіка кинули за ґрати за викриття зради дружини

Тайванський суд засудив чоловіка до трьох місяців ув'язнення за те, що він втрутився у приватне життя своєї дружини-зрадниці, встановивши приховані камери у їхньому будинку.

Про це повідомляє Oddity Central.

Пара була одружена декілька років і мала двох маленьких дітей, коли 2022 року чоловік на прізвище Фан почав підозрювати, що у його дружини був роман. Він встановив камеру під піаніно у вітальні сімейного будинку, а ще одну – біля комп'ютера в головній спальні. Приблизно через два тижні камери зафіксували інтимні стосунки дружини Фана з таємничим чоловіком у сімейному будинку, і чоловік пізніше використав ці кадри як підставу для розлучення.

У лютому 2022 року Фан запросив дружину та її адвоката на переговори про розлучення, але вони не змогли дійти згоди, тому Фан подав цивільний позов проти дружини про відшкодування цивільної шкоди. Він не знав, що у його дружини був "туз у рукаві". Жінка пішла до місцевого відділку поліції і звинуватила чоловіка у втручанні в її приватне життя, встановивши приховані камери у їхньому будинку без її згоди.

Зрештою дружина Фана подала на нього до суду і його виправдання, що він встановив камери, турбуючись про своїх дітей, які часто скаржилися, що їхня мама проводить незвично багато часу у ванній кімнаті, не дуже сподобалося судді. Наприкінці минулого року суд міста Таоюань засудив Фана до 3 років ув'язнення за таємне знімання приватного життя інших людей без їхньої згоди і без поважної причини.

Тайванець подав апеляцію на це рішення, але нещодавно Високий суд Таоюаня відхилив його апеляцію і залишив у силі первинний вирок. Тепер Фан має провести 3 місяці за ґратами за те, що спіймав свою дружину на зраді в будинку своєї сім'ї.

Нагадаємо, мама, яка розірвала 15-річний шлюб заради молодого єгиптянина, усвідомила жах через декілька днів. Вона розповіла, чому пожалкувала про другий шлюб.

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