Рада ухвалила закон про відстрочку для ще однієї категорії осіб

Раніше такого права не мали неповнорідний брат чи сестра тих, хто загинули або зникли без вісти на війні.

Верховна Рада 21 серпня ухвалила закон про відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти у боях.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рада підтримала одразу в цілому законопроєкт №11391 про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі в бойових діях у період дії воєнного стану.

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Свої голоси за цю законодавчу ініціативу віддали 310 народних депутатів.

Нагадаємо, раніше Міноборони у своєму висновку підтримало законопроєкт №11391, яким пропонувалося повернути право на відстрочку від мобілізації для тих, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

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