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Рада приняла закон об отсрочке для еще одной категории лиц

Рада приняла закон об отсрочке для еще одной категории лиц

Голосование в парламенте/Иллюстративное фото / Фото: УНИАН

Раньше такого права не было у неполнородного брата или сестры погибших или пропавших без вести на войне.

Верховная Рада 21 августа приняла закон об отсрочке от мобилизации для военнообязанных, чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести в боях.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Рада поддержала сразу в целом законопроект №11391 о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных, чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях в период действия военного положения.

Свои голоса за эту законодательную инициативу отдали 310 народных депутатов.

Напомним, ранее Минобороны в своем заключении поддержало законопроект №11391, которым предлагалось вернуть право на отсрочку от мобилизации для тех, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

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