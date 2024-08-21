Мужчину бросили за решетку за разоблачение измены жены

Тайваньский суд приговорил мужа к трем месяцам заключения за то, что он вмешался в частную жизнь своей супруги-изменщицы, установив скрытые камеры в их доме.

Об этом сообщает Oddity Central.

Пара была в браке несколько лет и воспитывала двоих маленьких детей, когда в 2022 году мужчина по фамилии Фан начал подозревать, что у его жены был роман. Он установил камеру под пианино в гостиной семейного дома, а еще одну – у компьютера в главной спальне. Приблизительно через две недели камеры зафиксировали интимные отношения жены Фана с таинственным мужчиной в семейном доме, и мужчина позже использовал эти кадры как основание для развода.

В феврале в 2022 году Фан пригласил жену и ее адвоката на переговоры о разводе, но они не смогли прийти к согласию, поэтому Фан подал гражданский иск против жены о возмещении гражданского ущерба. Он не знал, что у его жены был "туз в рукаве". Женщина пошла в местный отдел полиции и обвинила мужа в вмешательстве в ее частную жизнь, установив скрытые камеры в их доме без ее согласия.

В конце концов жена Фана подала на него в суд и его оправдание, что он установил камеры, заботясь о своих детях, которые часто жаловались, что их мама проводит необычно много времени в ванной, не очень понравилось судье. В конце прошлого года суд города Таоюань приговорил Фана к 3 годам тюрьмы за тайную съемку частной жизни других людей без их согласия и без уважительной причины.

Тайванец подал апелляцию на это решение, но недавно Высокий суд Таоюаня отклонил его апелляцию и оставил в силе первоначальный приговор. Теперь Фан должен провести 3 месяца за решеткой за то, что поймал свою жену на измене в доме своей семьи.

Напомним, мама, разорвавшая 15-летний брак ради молодого египтянина, осознала ужас через несколько дней. Она рассказала, почему пожалела о втором браке.

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