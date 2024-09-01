Де знаходиться найтихіше місце на Землі – стала відома країна

Найтихіше місце на Землі виявилося безшумною камерою Orfield Labs.
Найтихіше місце на Землі розташоване в Міннеаполісі, штат Міннесота, США. Це безшумна камера Orfield Labs. Книга рекордів Гіннеса зафіксувала в ній рекордний рівень навколишнього шуму – 24,9 дБА.
Про це написало видання Daily Mail.
У кімнаті спеціально спроєктованій для придушення звуку, відвідувачі відчували, як по їхніх венах біжить кров і кліпають повіки. Згодом вони також могли відчувати нудоту та дезорієнтацію через екстремальну тишу.
Orfield Labs вперше встановила світовий рекорд у 2004 році, коли рівень фонового шуму в їхній камері складав -9,4 дБА. У 2012 році, після удосконалень, їм вдалося покращити цей показник до -13 дБА. Проте згодом рекорд був побитий камерою в штаб-квартирі Microsoft у Вашингтоні, де рівень шуму зменшився до -20,35 дБА.
У 2021 році Orfield Labs знову стала лідером у цій області, і їхня камера зберігає рекорд і до сьогодні. Це приміщення поглинає 99,99% звуку завдяки акустичним клинам зі скловолокна завтовшки близько 100 см і подвійним стінам з ізольованої сталі та бетону.
Засновник компанії Стівен Орфілд пояснив: "Коли в приміщенні тихо, наші вуха адаптуються. Чим менше перешкод у кімнаті, тим краще ви чуєте. Наприклад, ви починаєте чути, як б'ється ваше серце, скорочуються легені і булькає шлунок. Ваш організм сам стає джерелом звуку". Він жартує, що після 30 хвилин у такій камері починає чути, як голосно працює механічний клапан у його серці.
Камеру Orfield Labs переважно використовують для наукових досліджень і тестування товарів. Наприклад, вона допомагає компанії Harley-Davidson розробляти тихіші мотоцикли, зберігаючи при цьому їх фірмовий звук, а також тестувати пральні машини для Whirlpool.
Нагадаємо, згідно з новим дослідженням, мозок людини продовжує обробляти звук і після того, як вона стає нерухомою і не може відповісти. Це свідчить про те, що навіть в стані перед смертю людина може чути слова, які їй промовляють.
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