Енергетик під мікроскоп: відео спричинило переполох у Мережі

Люди не можуть повірити своїм очам.

Чоловік поділився відео про те, який вигляд має енергетичний напій під мікроскопом.

Про це пише Mirror.

Користувач TikTok, відомий як micromagic6, спричинив справжній переполох, опублікувавши ролик, що показує, який вигляд має Red Bull під мікроскопом. На кадрах видно, як газована рідина буяє бульбашками різного розміру.

Напій збільшили у 400 разів, що дозволило глядачам ближче розглянути його склад, що виявилося вельми несподіваним. Всередині кожної бляшанки Red Bull міститься суміш кофеїну, таурину, вітамінів групи B, глюкуронолактону та простих цукрів. Ці інгредієнти поєднуються з буферним розчином, що складається з газованої води, бікарбонату натрію та карбонату магнію.

Оскільки відео з напоєм під мікроскопом стало вірусним, реакції посипалися бурхливо та швидко. Хоча для багатьох це стало одкровенням, воно не завадило багатьом насолодитися напоєм.

Кліп зібрав понад 75 000 лайків, і користувачі соціальних мереж охоче висловлювали свою думку. Один з них пожартував, що він очікував побачити крила, дивлячись на збільшений вміст напою.

Тим, кому це все ще подобається, амінь

То я від цього не отримаю крил?

Ці мікроскопи завжди виявляють щось погане. Якщо почати на цьому фокусуватися, то в результаті ми помремо

Ніколи не куштував Red Bull

Red Bull родом із Австрії, де він був створений компанією Red Bull GmbH. Він займає третє місце у рейтингу найцінніших брендів безалкогольних напоїв у світі, одразу після гігантів Coca-Cola та Pepsi. Від моменту свого запуску 1987 року в усьому світі було продано понад 100 мільярдів бляшанок Red Bull. А слоган "Red Bull надає крила" вважається одним із найуспішніших і незабутніх в історії реклами.

Нагадаємо, на давній табличці віком 3500 років виявлено список закупів. Імовірно, артефакт датується XV століттям до нашої ери.

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