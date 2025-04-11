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ТСН у соціальних мережах

Великодній віночок

Великодній віночок

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв
Великодній віночок

Як зробити великодній віночок із повітряного пластиліну — відео

Разом із святковим настроєм приходить бажання створити щось унікальне своїми руками.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Якщо ви шукаєте нестандартний спосіб прикрасити дім до Великодня та підняти настрій, майстер-клас із виготовлення віночка із повітряного пластиліну від TikTok-блогерки helga_sha саме для вас.

Перетворіть звичайний матеріал на яскраву композицію, яка стане оригінальним декором вашого святкового столу та додасть ще більше затишку в інтер’єр.

Підготовка матеріалів

  • Повітряний пластилін — оберіть декілька кольорів, які вам подобаються

  • Картон

  • Ніж або інший інструмент для різання

  • Клей

Підготовка основи

Із картону або щільного паперу виріжте форму кола з отвором посередині. Це буде основа вашого віночка.

Нанесення першого шару

Візьміть повітряний пластилін основного кольору та розкатайте його в тонкий пласт.

Покладіть шар пластиліну зверху на вирізане кільце й акуратно розгладьте його, «обтягуючи» картон. Це буде тло вашого віночка.

Декорування

Виліпіть дрібні деталі. Сформуйте з повітряного пластиліну різнокольорові елементи. Це можуть бути невеличкі яйця, квіточки, листочки. Якщо хочете, можна зробити більші деталі — наприклад, великі яйця чи фігурки зайчиків.

Обережно прикріпіть отримані фігурки до основи. Якщо пластилін свіжий, елементи добре «прилипнуть» самі; за потреби можна додати краплю клею.

Також за бажанням можна додати штучні пір’їнки, невеличкі намистинки, стрічки, або приклеїти маленькі квіточки.

Сушіння

Поставте віночок у затишне місце, де його ніхто не зачепить. Повітряний пластилін зазвичай твердне самостійно.

Великодній віночок із повітряного пластиліну — це простий і веселий спосіб додати святкового настрою у ваш інтер’єр. Матеріал легкий у роботі, дає змогу експериментувати з формами та кольорами й не потребує складних інструментів. Головне — підійти до процесу з натхненням і трішки пофантазувати.

Дата публікації
Кількість переглядів
120
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