Переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про зміни на фронті

Тарологиня та переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, що ситуація на фронті зміниться.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Дивіться, яка цікавенна історія. Ми найближчим часом отримаємо гарну підтримку в плані озброєння і вони відчують це на своїй шкурі. З нашого боку буде відновлення сил, ми станемо сильніше, ніж зараз. Баланс сил буде на нашому боці. Але росіяни щось замислили. Це стосується підземних ходів, закритих ходів, якихось домовленостей - хтось кулуарно домовляється про щось. Але цей план у них вже не у фаворі. Вони несуть втрати", - сказала вона.

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