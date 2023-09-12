Тест за картинкою, який визначить, інтроверт ви, екстраверт чи амбіверт

Що таке інтроверт чи екстраверт. Визначити тип особистості допоможе тест за картинкою.

Залежно від типу взаємодії зі світом, людей ділять на певні типи – на інтровертів, екстравертів та амбівертів. Хто такі інтроверти, екстраверти, а кого називають амбівертами?

Хто такий екстраверт, інтроверт, амбіверт

Екстраверт – це людина, яка відкрита світу та спрямована до людей, на комунікацію та різноманітні взаємини.

Екстраверти товариські, знаходять спільну мову з будь-ким. Часто вони імпульсивні та роблять необдумані дії. В колективі ці люди зазвичай – душа компанії.

Психологи виділяють наступні риси, за якими можна визначити екстравертів:

Люблять бути в центрі уваги.

Не люблять рутину й одноманітність, їм більше до душі різноманітність.

Знайомі з багатьма людьми та легко йдуть на контакт із незнайомцями.

Спочатку кажуть, потім думають.

Більше люблять розмовляти та розповідати про себе, ніж слухати співрозмовника й намагатися зрозуміти його проблему.

Інтроверт є повною протилежність до екстраверта. Ці люди зосередженеі на своєму внутрішньому світі. Вони не дуже товариські, але водночас приємні співрозмовники, якщо говорити з ними на теми, які їх цікавлять.

Основні ознаки інтровертів:

Відпочивають на самоті або поруч із близькими людьми.

Друзями вважають лише тих людей, з якими у них склалися близькі, довірчі взаємини.

Спокійні та врівноважені.

Спочатку думають, а потім кажуть.

Людина, яка залежно від обставин проявляє риси як інтроверта, так і екстраверта та перебуває посередині цих двох типів особистості, називається амбівертом, у перекладі з латинської "обоє".

Ви інтроверт чи екстраверт – дізнайтесь, просто глянувши на картинку

Пропонуємо тест, який визначить, інтроверт ви чи екстраверт, чи щось середнє між цими двома типами.

Подивіться на картинку та виберіть те, що побачили першим. Довго дивитися не потрібно, достатньо першого враження.

Якщо ви побачили коріння

Найімовірніше, ви інтроверт. Ви не любите великих компаній і довгого спілкування з малознайомими людьми, часто почуваєтеся "не у своїй тарілці"», коли опиняєтеся в новому місці.

Але водночас ви нормально сприймаєте конструктивну критику та спілкуєтеся з людьми, якщо це потрібно. І, найголовніше, ви постійно прагнете нового, вас не задовольняє те, що є.

Якщо ви побачили дерева

Ви справжній екстраверт, легко знаходите мову з багатьма людьми, отримуєте заряд енергії від спілкування і важко переносите самотність.

Ви людина, яка не любить брехати. Водночас ви дуже вимогливі не лише до себе, а й до оточення.

Якщо ви побачили на малюнку губи

Ви людина, яку не можна назвати ні екстравертом, ні інтровертом, ви – амбіверт. Все залежить від ситуації, вашого настрою та оточення. Іноді ви прагнете спілкування і нових знайомств, а іноді вам хочеться закритися від усіх і побути наодинці з собою.

Ви чудово можете впоратися зі стресовими ситуаціями та вмієте ладити з людьми. Але часто буваєте наївними та вірите навколишнім людям на слово.

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