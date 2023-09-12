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Тест по картинке, который определит интроверт вы, экстраверт или амбиверт

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Тест по картинке, который определит интроверт вы, экстраверт или амбиверт

тест интроверт или экстраверт

Что такое интроверт или экстраверт. Определить тип личности поможет тест по картинке

В зависимости от типа взаимодействия с миром людей делят на определенные типы, на интровертов, экстравертов и амбивертов. Кто такие интроверты, экстраверты, а кого называют амбивертами.

Кто такой экстраверт, интроверт, амбиверт

Экстраверт – это человек, открытый миру и направленный к людям, на коммуникацию и различные отношения.

Экстраверты общительны, находят общий язык с кем-либо. Часто они импульсивны и совершают необдуманные действия. В коллективе эти люди обычно душа компании.

Психологи выделят следующие черты по которым можно определить экстраверты

  • Любят быть в центре внимания.
  • Не любят рутину и однотонность, им больше по душе разнообразие.
  • Знакомые со многими людьми, легко идут на контакт с незнакомцами.
  • Сначала говорят, потом думают.
  • Больше любят говорить и рассказывать о себе, чем слушать собеседника.

Интроверт представляет собой полную противоположность экстраверту. Эти люди сосредоточены на своем внутреннем мире. Они очень общительны, но при этом приятные собеседники, если говорить с ними на интересующие их темы.

Основные признаки интровертов:

  • Отдыхают в одиночестве или рядом с близкими людьми
  • Друзьями считают только тех людей, с которыми они сложились близкие, доверительные отношения.
  • Спокойные и уравновешенные.
  • Сначала думают и потом говорят.

Человек, который в зависимости от обстоятельств проявляет черты как интроверта, так и экстраверта, находится посреди двух типов личности. называется амбивертом, в переводе с латинского "оба".

Вы интроверт или экстраверт – узнайте, просто взглянув на картинку

Предлагаем тест, который определит, интроверт ли вы, экстраверт или что-то среднее между этими двумя типами.

Посмотрите на картинку и выберите то, что вы увидели первым. Долго смотреть не нужно, достаточно первого впечатления.

Если вы увидели корни

Скорее всего вы интроверт. Вы не любите крупных компаний и долгого общения с малознакомыми людьми, часто чувствуете себя «не в своей тарелке», когда оказываетесь в новом месте.

Но при этом вы нормально воспринимаете конструктивную критику и общаетесь с людьми, если это необходимо. И самое главное, вы постоянно стремитесь к новому, вас не удовлетворяет то, что есть.

Если вы увидели деревья

Вы настоящий экстраверт, легко находите язык со многими людьми, получаете заряд энергии от общения и тяжело переносите одиночество.

Вы человек, который не любит лгать. При этом вы очень требовательны не только к себе, но и к окружающим.

Если вы увидели на рисунке губы

Вы человек, которого нельзя назвать ни экстравертом, ни интровертом, вы – амбиверт. Все зависит от ситуации, вашего настроения и окружающих. Иногда вы стремитесь к общению и новым знакомствам, а иногда вам хочется закрыться от всех и побыть наедине с собой.

Вы прекрасно справляетесь со стрессовыми ситуациями и умеете ладить с людьми. Но часто бываете наивными и верите окружающим на слово.

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Дата публикации
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