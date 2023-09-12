Тест по картинке, который определит интроверт вы, экстраверт или амбиверт

Что такое интроверт или экстраверт. Определить тип личности поможет тест по картинке
В зависимости от типа взаимодействия с миром людей делят на определенные типы, на интровертов, экстравертов и амбивертов. Кто такие интроверты, экстраверты, а кого называют амбивертами.
Кто такой экстраверт, интроверт, амбиверт
Экстраверт – это человек, открытый миру и направленный к людям, на коммуникацию и различные отношения.
Экстраверты общительны, находят общий язык с кем-либо. Часто они импульсивны и совершают необдуманные действия. В коллективе эти люди обычно душа компании.
Психологи выделят следующие черты по которым можно определить экстраверты
- Любят быть в центре внимания.
- Не любят рутину и однотонность, им больше по душе разнообразие.
- Знакомые со многими людьми, легко идут на контакт с незнакомцами.
- Сначала говорят, потом думают.
- Больше любят говорить и рассказывать о себе, чем слушать собеседника.
Интроверт представляет собой полную противоположность экстраверту. Эти люди сосредоточены на своем внутреннем мире. Они очень общительны, но при этом приятные собеседники, если говорить с ними на интересующие их темы.
Основные признаки интровертов:
- Отдыхают в одиночестве или рядом с близкими людьми
- Друзьями считают только тех людей, с которыми они сложились близкие, доверительные отношения.
- Спокойные и уравновешенные.
- Сначала думают и потом говорят.
Человек, который в зависимости от обстоятельств проявляет черты как интроверта, так и экстраверта, находится посреди двух типов личности. называется амбивертом, в переводе с латинского "оба".
Вы интроверт или экстраверт – узнайте, просто взглянув на картинку
Предлагаем тест, который определит, интроверт ли вы, экстраверт или что-то среднее между этими двумя типами.
Посмотрите на картинку и выберите то, что вы увидели первым. Долго смотреть не нужно, достаточно первого впечатления.
Если вы увидели корни
Скорее всего вы интроверт. Вы не любите крупных компаний и долгого общения с малознакомыми людьми, часто чувствуете себя «не в своей тарелке», когда оказываетесь в новом месте.
Но при этом вы нормально воспринимаете конструктивную критику и общаетесь с людьми, если это необходимо. И самое главное, вы постоянно стремитесь к новому, вас не удовлетворяет то, что есть.
Если вы увидели деревья
Вы настоящий экстраверт, легко находите язык со многими людьми, получаете заряд энергии от общения и тяжело переносите одиночество.
Вы человек, который не любит лгать. При этом вы очень требовательны не только к себе, но и к окружающим.
Если вы увидели на рисунке губы
Вы человек, которого нельзя назвать ни экстравертом, ни интровертом, вы – амбиверт. Все зависит от ситуации, вашего настроения и окружающих. Иногда вы стремитесь к общению и новым знакомствам, а иногда вам хочется закрыться от всех и побыть наедине с собой.
Вы прекрасно справляетесь со стрессовыми ситуациями и умеете ладить с людьми. Но часто бываете наивными и верите окружающим на слово.
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