У якому віці люди починають стрімко старіти: вчені відповіли

Вчені зі США провели дослідження, з якого зробили висновок, що процес старіння прогресує зовсім не з постійною швидкістю, а відбувається приблизно на 44 та 60 роках життя.

Про це пише The Guardian.

В експерименті взяли участь 108 добровольців у віці від 25 до 75 років. В ході роботи фахівці помітили дві хвилі, в межах яких зміни, пов'язані зі старінням, відбувалися набагато швидше. Ці точки на осі життя людини були визначені приблизно у віці 44 і 60 років.

Відкриття дослідників може дати відповідь на питання, чому в певному віці відбувається швидке накопичення певних проблем зі здоров'ям, серед яких, зокрема, порушення опорно-рухового апарату і серцево-судинні захворювання.

"Виявляється, що середина сорокарічного віку - це час кардинальних змін, так само як і початок шістдесятих", - підкреслив професор Майкл Снайдер, генетик і директор Центру геноміки та персоналізованої медицини Стенфордського університету.

Люди, які брали участь у дослідженні, кожні кілька місяців надсилали, серед іншого, зразки крові, калу, а також мазки з рота і носа, і період відстеження змін в їхньому організмі, в залежності від індивідуальних особливостей, коливався від одного до майже семи років. Цікаво, що стрімке прискорення процесу старіння у віці близько 44 років було несподіваним і спочатку передбачалося, що це результат перименопаузальних змін у жінок, що могло спотворити результати всього дослідження. Однак, як виявилося, завдяки зібраним даним вдалося довести, що подібні зміни відбуваються і у чоловіків аналогічного віку.

"Це свідчить про те, що хоча менопауза або перименопауза можуть сприяти змінам, які спостерігаються у жінок у віці близько 40 років, ймовірно, існують інші, більш значущі фактори, що впливають на ці зміни як у чоловіків, так і у жінок", - сказав доктор Сяотао Шен, колишній аспірант Стенфордської медичної школи і перший автор дослідження, який зараз працює в Наньянському технологічному університеті Сінгапуру.

Нагадаємо, вчені виявили зв’язок між зовнішністю та тривалістю життя.

Читайте також: