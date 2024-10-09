Вагітну, яка народжувала, перевезли через річку у ковші екскаватора – відео

Вагітна жінка та її чоловік були змушені вдатися до відчайдушних заходів після того, як їхнє село було відрізане від зовнішнього світу сильною повінню.

Про це пише Metro.

Останніми тижнями Таїланд потерпає внаслідок повеней, спричинених сильними дощами, оскільки країна та її сусіди в Південно-Східній Азії вступають у щорічний сезон мусонних дощів.

Вихідними на район Лампанг обрушилася раптова повінь, внаслідок чого річка вийшла з берегів і зруйнувала міст.

Пошкоджений міст був єдиним зв'язком села Мае Прік із зовнішнім світом, а це означає, що 150 його домогосподарств опинилися на мілині.

У суботу представники місцевої влади отримали повідомлення про те, що у вагітної жінки почалися перейми, і вона, ймовірно, має народити найближчим часом.

Був запущений план порятунку, і після того, як рівень води трохи знизився, екскаватор був загнаний на середину розбухлої річки.

Неймовірні кадри показують, як вагітна жінка та її чоловік залазять у ківш навантажувача важкої техніки, перш ніж їх благополучно переправили на інший берег річки.

Потім подружжя відвезли до лікарні в найближчому місті.

Декілька інших застряглих мешканців також були вивезені з села в ковші навантажувача, щоб запобігти застряганню в їхньому селі.

Цього року сезон дощів у Таїланді був особливо руйнівним: сильні повені призвели до того, що річки вийшли з берегів, затопивши будинки і підприємства.

Нагадаємо, тато продав свою дитину на Facebook за 37000 гривень. Ці гроші він програв в азартні ігри.

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