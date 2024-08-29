Ветерана-безхатька оштрафували через мильні бульбашки: що сталося

Він заявив, що штраф не завадить йому робити те, що він любить.

У США оштрафували ветерана-безхатька, який відомий тим, що пускає мильні бульбашки в бухті Ла-Голья.

Про це повідомляє CBS8.

Мешканець Сан-Дієго Сенді Снейкенбург, якого ще називають "людиною-бульбашкою", влаштовує безкоштовні вистави в парках в усьому округу.

"Бульбашкологія – це наука, мистецтво і магія бульбашок", - каже Сенді.

Він пускає бульбашки і дарує людям усмішки вже більш ніж десять років. Це захоплення надихнуло його на створення некомерційної організації Bubble World. Його вантажівка використовується не лише для роботи, але й для проживання.

"Я зареєстрований ветеран-безхатько з інвалідністю", - каже він. "Я не користуюся жодною з пропонованих мені програм".

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Він живе на чайові, які отримує за свої шоу мильних бульбашок. Він часто виступає в бухті Ла-Голья, і саме там він був 24 серпня, коли рейнджери парку виписали йому штраф. Вони звинуватили його в тому, що він поширює "рідке сміття".

"В основному він говорив, що коли мої бульбашки лускають, залишки бульбашок падають на землю і вбивають траву", - поділився Сенді. "Я пояснив їм, що я повністю дотримуюся вимог. Я зареєстрований у службі парків і відпочинку Сан-Дієго. У мене є страховка".

Втім, попри це, Снакенберг каже, що штраф не завадить йому робити те, що він любить, і ділитися цим з громадою. "У мене хворе серце. Я дивлюся на життя трохи інакше, ніж інші люди, і я не дозволю цьому вбити цей момент", - заявив він.

Нагадаємо, маленький відвідувач музею випадково розбив експонат віком 3500 років. Реакція закладу приголомшила всіх.

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