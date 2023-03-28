Жінка "перетворила хліб на вино" і її охрестили "Ісусом": як це їй вдалося

На концерті ніхто навіть не запідозрив, що жінка розливала червоне вино з хліба в червоні пластикові стаканчики.

Олександрія Фаннелл із Мельбурна, Австралія, проявила креативність, пронісши пляшку червоного вина на музичний фестиваль у видовбаній буханці хліба. В Інтернеті її охрестили "Ісусом", бо вона "перетворила хліб на вино".

Про це пише видання Mirror.

Зазначається, що Александрія мала квитки на концерт гурту у Мельбурні, але не хотіла всю ніч стояти в черзі за напоями в барі. Тоді у її голові з'явився геніальний план, щоб з аощадити час і гроші. Вона поклала пляшку вина за 15 доларів у великий білий хліб за 1,75 доларів, оскільки відвідувачам концерту дозволялося брати їжу.

Олександрія, яка пішла зі своєю подругою Лорен, стверджує, що ніхто нічого не підозрював, коли вона розливала червоне вино з хліба в червоні пластикові стаканчики. Користувачі соціальних мереж порівняли цей момент зі сценою з Біблії та навіть охрестили її "Ісусом".

"Це трохи безглуздо і смішно, але завжди така велика черга на напої, тому я подумала, що, можливо, нам варто провезти контрабандою вина. Я надаю пріоритет комфорту та практичності на концертах. Ми вже заплатили 200 доларів за квиток", - розповіла дівчина.

Після веселої ночі на фестивалі Олександрія подбала про те, щоб нічого не пропало, і спекла буханець хліба вдома.

Нагадаємо, пастор, який вирішив повторити 40-денний пост Ісуса Христа, помер за 25 днів.

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