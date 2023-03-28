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Куди окупанти вивозять українських дітей – Центр спротиву опублікував мапу

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Куди окупанти вивозять українських дітей – Центр спротиву опублікував мапу

Фото: Getty Images

Мапа створена на підставі даних з відкритих джерел.

Центр національного спротиву оприлюднив мапу таборів, куди російські війська розселяють депортованих українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляється на сайті Центру.

"Мапа створена на основі даних із відкритих джерел і буде доповнюватись. Як видно з географії таборів, процес вивезення дітей до РФ має систематичний характер і завчасно підготовлений", - йдеться у повідомленні.

Фото: Центр національного спротиву / ©
Фото: Центр національного спротиву

Всього на мапі позначено 45 дитячих таборів і 12 військових таборів.

До російських таборів потрапляють:

  • сироти, у деяких із них батьків убили росіяни;
  • діти з інтернатів, які мають рідню в Україні, проте їх вивозять примусово;
  • діти батьків, які не пройшли фільтрацію й потрапили до катівень РФ;
  • окремі інші випадки.

Повідомляється, що в таборах українських дітей навчають гімну та історії Росії у викривленому трактуванні війни: "Відбувається ідеологічна обробка".

Зокрема, табори розташовані в Росії та на тимчасово окупованій території Криму й Луганщини.

Окупанти також вивозять з Луганщини до Чечні "важких" підлітків на "перевиховання".

Нагадаємо, Україна офіційно визнає викраденими Росією 4390 дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування, та депортацію з тимчасово окупованих територій 16 207 дітей.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1574
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